البابا تواضروس يلتقى فتيات دار القديسة دميانة لليتيمات بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فتيات بيت القديسة دميانة، لرعاية البنات اليتيمات بالإسكندرية مساء أمس السبت.

وذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا تواضروس الثانى إلى الإسكندرية والتى تستغرق 3 أيام

>حيث يلتقى البابا تواضروس بخدام قطاع غرب الإسكندرية، وبالشباب والكهنة وزوجاتهم.

وكان قداسة البابا قد بدأ زيارة رعوية للإسكندرية صباح أمس حيث قام بسيامة 7 آباء كهنة جدد لكنائسها.