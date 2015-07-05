البابا تواضروس يلتقى فتيات دار القديسة دميانة لليتيمات بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فتيات بيت القديسة دميانة، لرعاية البنات اليتيمات بالإسكندرية مساء أمس السبت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا تواضروس الثانى إلى الإسكندرية والتى تستغرق 3 أيام
وذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا تواضروس الثانى إلى الإسكندرية والتى تستغرق 3 أيام
>حيث يلتقى البابا تواضروس بخدام قطاع غرب الإسكندرية، وبالشباب والكهنة وزوجاتهم.
وكان قداسة البابا قد بدأ زيارة رعوية للإسكندرية صباح أمس حيث قام بسيامة 7 آباء كهنة جدد لكنائسها.