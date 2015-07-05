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محافظة القليوبية تتبنى فكرة صندوق قمامة لكل عمارة سكنية لحل مشكلة النظافة

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محافظة القليوبية تتبنى فكرة صندوق قمامة لكل عمارة سكنية لحل مشكلة النظافة محافظة القليوبية تتبنى فكرة صندوق قمامة لكل عمارة سكنية لحل مشكلة النظافة
أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن محافظة القليوبية بدأت فى تبنى حملة لتوعية المواطنين بالنظافة فى كل مدينة أو قرية، يتولاها الشباب ويساهم فيها رجال الأعمال بالمحافظة، وكذلك أصحاب المحلات التجارية وتتحمل المحافظة جزءا من تكلفتها وتتخلص الفكرة فى شراء صندوق للقمامة خاص لكل عمارة سكنية وسعر هذا الصندوق 50 جنيها، ويوزع ثمنه على جميع الشقق بالعمارة.

ويوضع صندوق القمامة تحت كل عمارة سكنية مما يساهم فى القضاء على مشكلة القمامة، ويرفع مستوى النظافة بجميع المدن والقرى لتظهر كل مدن وقرى المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها ونصل إلى مستوى النظافة المنشود والقضاء نهائيا على مشكلة القمامة.

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مصر 365