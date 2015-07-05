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مدير أمن أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة مفتش "السياحة والآثار"

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مدير أمن أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة مفتش "السياحة والآثار" مدير أمن أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة مفتش "السياحة والآثار"
قدم اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، مساء السبت، واجب العزاء لأسرة العقيد عبد الوهاب مصطفى حسين، مفتش إدارة السياحة والآثار بمنطقة الجنوب، والذى وافته المنية داخل مستشفى الشرطة أول أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

حضر واجب العزاء، الذى أقيم بمسقط رأسه بقرية جعفر الصادق بمركز كوم أمبو، عدد من قيادات وضباط مديرية أمن أسوان، وقطاع شرطة السياحة بالمحافظة.

كانت مديرية أمن أسوان، قد أقامت مساء الجمعة، جنازة عسكرية للفقيد فور وصول جثمانه من القاهرة إلى مطار أسوان الدولى، ومواراة جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الفاطميين بمدينة أسوان.

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