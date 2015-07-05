فريال يوسف: هند صبري ودرة هما فخر لتونس ومايا دياب أختي

استضاف برنامج "Rating رمضان" في الحلقة السادسة عشر، أسرة مسلسل "لعبة إبليس"؛ النجم يوسف الشريف والنجمة فريال يوسف والكاتبة إنجي علاء التي تحدّثت عن أحداث المسلسل التي تدور في إطار من التشويق والغموض، حول شقيقين يجسد شخصيتهما الممثل يوسف الشريف، الأول يُدعى "سليم" وهو رجل أعمال ناجح ومدير مجموعة إعلامية رائدة، والثاني "أدهم" الساحر الذي يتّحِد مع الشيطان لتحقيق أهدافه.

بدأ يوسف الشريف الحديث عن جملة شهيرة في المسلسل، حيث قال إنها كانت السبب في انجذابه للعمل وهي: "الناس عايزين تخدعهم بمزاجهم"، مؤكداً أن دوره في هذا العمل لا يرمز لشخصية معينة في الواقع، وأنّه في جميع أعماله التي قدّمها سابقاً لا يميل إلى اتهام أحد، كما قال إنّ دور "أدهم" الساحر تطلّب منه مجهوداً كبيراً لإتقانه وخضع لتدريبات مع ساحر محترف، وفي سؤالٍ له عن الدراما العربية قال: "أنا عاشق للدراما العربية، وأنا متحيّز جداً لكل ما هو عربي".

وأوضحت الكاتبة إنجي علاء أن الناس بحاجة لمساحة من الترفيه في ظل ما يعيشونه من مشاكل وبأنهم يجدون عامل التسلية في السحر، واعتبرت أنهم يشعرون بالفرح عندما يشاهدون الخدع، وفي سؤالٍ أخر لها حول من ترشح من النجمات لتشارك زوجها يوسف الشريف بطولة قصة رومانسية قالت إنجي إنّها ترى الأدوار الرومانسية تليق بكل من الممثلة منى زكي ونيللي كريم إلى جانب يوسف.

وبالحديث عن حياتها الشخصية، قالت الكاتبة إنها لا تغار على زوجها من زميلاته في التمثيل خصوصاً أن جميعهن صديقاتها، وأضافت النجمة التونسية فريال يوسف، إن من يغار غيرة "غير صحيحة" فهذا نابع من عدم الثقة بالنفس، وفي العمل تلعب فريال يوسف دور "سلمى النمر" وهي الإعلامية التي تجمع بين المال والسلطة والفساد وقد أكدت بأن هذه الشخصية لا تشبهها في الحقيقة إلا من حيث الطموح، وقالت إنها بعد انتهاء مشاهدها كانت تشعر بطاقة سلبية لما تقدمه من مشاهد استفزازية، وأردفت لتقول إنها لعبت دور الإعلامية في أكثر من عمل منهم مسلسل "خاتم سليمان"، إلا أنها لا ترى نفسها إعلامية في الحقيقة، وفي سؤالٍ لها عن مشاركتها بالأعمال الخليجية قالت فريال يوسف إنها كانت نجمة من الصف الأول في بلدها تونس ولذلك اختاروها لتأدية دور في عمل درامي خليجي وأكدت أنها فخورة في هذه التجربة كما وصفت نفسها بالمحظوظة كونها تعاملت مع جنسيات عربية عديدة في عدة أعمال منها المصرية والسورية والخليجية.

ورداً على سؤال حول ما إذا أصبح الإعلام كطرح في الدراما العربية رائج بسبب الأزمات، قالت إنجي علاء أنّ الإعلام دائماً موجود في الدراما وهو شيء مهم جداً مؤكدةً أنها لا تعتبره موضة، ومن خلال الإعلام أصبح الخبر والصورة يصلان بشكل أسرع، أما الممثلة فريال يوسف فعلقت على هذا الموضوع قائلةً إنّ الإعلام أصبح غالباً يخدم جهة سياسية أو إقتصاديّة معينة وأصبح لكل محطة توجه معين، كما وصفت مواقع التواصل الإجتماعي بـ"الكاسِح الأكبر" في يومنا هذا، وبأن الناس ابتعدت عن شراء المطبوعات الورقية لأننا أصبحنا في عصر السرعة، وبدوره، قال الممثل يوسف الشريف إنّ الإعلام في مسلسل "لعبة إبليس" لا يرمز لأحد من الكوادر الإعلامية، لينتقل بعدها للحديث عن دوره الذي وصفه بالمخاطرة، مشيراً إلى أن هذا الدور تطلّب مجهوداً كبيراً منه واعتبر نفسه ناجحاً في تأدية الشخصيتين، تاركاً التقييم النهائي للجمهور، كما أكّد بأنّه لا ينسب نجاح العمل لنفسه فقط، وأضاف أن العمل الناجح له عوامله كثيرة ولا يعتمد على ممثل واحد، ليذكر هنا مخرج العمل شريف إسماعيل، والنجم محمد رياض، والممثلة شيري عادل وغيرهم من المشاركين في هذا العمل.

وفي سؤالٍ للممثلة فريال يوسف عن ما الذي يميزها عن ممثلات بلدها اللواتي شاركن في الدراما المصرية، أجابت أنها وزميلتيها هند صبري ودُرّة رفعن علم تونس، وبأن نجاح كل واحدة منهن هو نجاح وفخر لتونس وبأنها دائماً تسعى لتقديم الأفضل لإرضاء نفسها قبل إرضاء الآخرين وعن سبب اختيارها في مسلسل "لعبة إبليس" قال الشريف إن فريال يوسف ممثلة ناجحة والممثل الناجح يفرض نفسه على أي عمل وبأن دور "سلمى" صعب وكان يحتاج إلى ممثلة قوية وماهرة مثلها.

أمّا في موضوع الرقابة الذاتية والعامة قال الشريف إنّه من الواجب احترام الغير لأن الأعمال الدرامية تدخل إلى كل بيت، ومن الواجب أيضاً احترام الشهر الفضيل، وعلّقت إنجي علاء قائلةً إنها من الممكن أن تكتب سيناريو كامل لكن قد تختلف رؤية المخرج له واعتبرت أنه من الأفضل أن يكون عند كل ممثل رقابة ذاتية، كما نوّهت بالذكر أنها عند كل كتابة سيناريو تفكّر بأولادها لأن الدراما تدخل كل بيت دون إستئذان عكس السينما.

وعن اللغط الذي أثير حول اقتباس قصة "لعبة إبليس"، أكدت إنجي أنّها هي من قام بتأليف المسلسل وبأنه غير مقتبس عن أي عمل أجنبي، ولكن من المعقول وجود توار أفكار، وعن وجود قصة للكاتب محمد الغيطي بنفس الاسم، أوضحت إنجي أنها بحثت في الرقابة ولم تجد أي عمل مسجّل بهذا الإسم وبأنها سجلت حقوق الملكية الفكرية.

بعد ذلك، أعلنت مروى شهاب أسماء المسلسلات الخمس الأوائل حسب تطبيق "Rating" ليتصدّر المركز الأول مسلسل "ذاكرة من ورق" والمركز الثاني مسلسل "الكابوس" ليأتي في المركز الثالث مسلسل "دنيا" أما المركز الرابع لـ مسلسل "24 قيراط" والمركز الخامس لـ مسلسل "بانتظار الياسمين"، بعدها عرض فريق إعداد البرنامج صورة الفنانة "مايا دياب" على الممثلة فريال يوسف التي علّقت: "مايا حياة قلبي وأختي" وباركت لها على ألبومها الجديد "My Maya".

جدير بالذكر أن برنامج "Rating رمضان" هو من تقديم النجمة ميساء مغربي والإعلامي وسام بريدي ومن إنتاج شركة كلاكيت، وتنفيذ الإنتاج لشركة "Maximum Media" ويعرض يومياً على الهواء مباشرة على قناة "أبوظبي" عند تمام الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت الإمارات، وعلى قناة "النهار" عند الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، كما يعرض على قناة الـ "MTV" اللبنانية الساعة 12:30 بتوقيت بيروت.