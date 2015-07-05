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أحمد عدوية يرقص ويغني في عيد ميلاده

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أحمد عدوية يرقص ويغني في عيد ميلاده أحمد عدوية يرقص ويغني في عيد ميلاده

الأحد 05-07-2015 00:43

يبدو أن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها الفنان الشعبي أحمد عدوية، على إعلان شركة الاتصالات الذي شارك فيه مع مجموعة من الفنانين دفعته أن يعود للأضواء بقوة.

فقد احتفل عدوية بعيد ميلاده مساء أمس في منزله، وغنى عدد كبير من أغنياته ورقص الحضور عليها من المغنيين والممثلين الذين حضروا ليشاركوه هو وزوجته في الحفل، ولم يكتف عدوية بحفل عيد الميلاد فقط بل دعا كل من حضر لتناول السحور معه في جو من السعادة التي شارك في إضفائها كل من نجله المغني الشاب محمد عدوية، ومحمد لطفي، وريكو، وشعبان عبد الرحيم، وهدى، وإيهاب توفيق.

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سيدتي