سمية الخشاب ضيفة شرف مهرجان "المميزون" في رمضان

كشف مؤسس ورئيس مهرجان "المميزون" في رمضان نايف الشمري عن دعوة النجمة المصرية سمية الخشاب لتكون ضيفة شرف النسخة الثامنة من مهرجان "المميزون" المقرر إقامته نهاية شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تكريم الخشاب التي تصل إلى الكويت خلال أيام.



وثمّن الشمري دعم راعي المهرجان، الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وحرصه على دعم الشباب وتوسيع نطاق التعاون الفني من خلال مد جذور التعاون مع نجوم الوطن العربي.



يذكر أن مهرجان "المميزون" في رمضان من المقرر أن يعلن عن الفائزين فيه هذا العام يوم 25 رمضان الجاري في حفل ضخم.