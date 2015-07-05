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ليندسي لوهان تستعين بأصدقائها السعوديين لتعلم اللغة العربية

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الأحد 05-07-2015 01:01

كشف موقع TMZ الامريكي أن النجمة العالمية Lindsay Lohan بدأت بتعلم اللغة العربية، وهي ترغب بأن تصبح قادرة على القراءة والكتابة بهذه اللغة عما قريب.

وأكد الموقع نفسه أن Lohan البالغة من العمر 28 عاماً، والتي إعتنقت الدين الإسلامي مؤخراً، تستعين بأصدقائها السعوديين لتعلم العربية وتحاول إستخدامها في حياتها اليومية كي تعتاد عليها سريعاً.

هذه الخطوة لم تفاجئ متتبعي Lindsay، لأنها تعرب بإستمرار عن تعلقها بالعرب وتقاليدهم، كما لا تفوّت مناسبة من دون ان توجه لهم معايدة خاصة.

يذكر أنّ Lindsay Lohan التي تلقت تعاليم كاثوليكيّة في صغرها، تعتبر نفسها "شخصية روحانيّة" أي أنّها في سعي دائم للتقرّب من الله.

 

لمن كتبت ليندسي لوهان باللغة العربية "أنت حمار"؟

 

 

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