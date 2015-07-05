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صلاح لفيورنتينا: شكرا على تقديركم لي بهذه الطريقة!

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صلاح لفيورنتينا: شكرا على تقديركم لي بهذه الطريقة! صلاح لفيورنتينا: شكرا على تقديركم لي بهذه الطريقة!

خرج محمد صلاح نجم منتخب من صمته لأول مرة منذ اشتعال أزمته مع نادي فيورنتينا الذي لعب بقميصه في الأشهر الستة الأخيرة.

صلاح انتقل لفيورنتينا معارا من تشيلسي وتألق فجذب أنظار الجميع إليه، لكنه رفض مواصلة المشوار مع الفيولا مع انتهاء فترة إعارته.

فقد اندلعت أزمة بين إدارة فيورنتينا وصلاح عقب رفض الأخير تمديد إعارته للنادي، على الرغم من تأكيد إدارة الفريق بأنهم استغلوا البند المتواجد في تعاقدهم مع تشيلسي الذي يتيح لهم إمكانية تمديد الإعارة لموسم آخر.

من جهته، أصدر فيورنتينا بيانا قبل يومين ذكر فيه أن محامي النادي بدأ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم ضد صلاح وأن الأمر قد يصل لرفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال صلاح يوم السبت في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر موجها كلامه لفيورنتينا: "شكرا على تقديركم لي بهذه الطريقة".

وأشار صلاح في تغريدة أخرى أن ما يقال في وسائل الإعلام في الوقت الحالي عن هذه الأزمة غير صحيح.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما "احترم فيورنتينا ولا أود التحدث الآن".

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