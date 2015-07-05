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رسميا – الإسماعيلي لـ في الجول: السولية يرفض التجديد.. وهذا هو ردنا

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رسميا – الإسماعيلي لـ في الجول: السولية يرفض التجديد.. وهذا هو ردنا رسميا – الإسماعيلي لـ في الجول: السولية يرفض التجديد.. وهذا هو ردنا

أعلن طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي رفض عمرو السولية تجديد عقده مع الدراويش بشكل رسمي.

السولية المطلوب في الأهلي والزمالك ينتهي عقده في الصيف المقبل مع الإسماعيلي.

النادي طلب الاجتماع به لسماع رأيه في تجديد عقده مع قلعة الدراويش.

اللاعب رفض حضور الاجتماع واعتذر لرئيس النادي محمد أبو السعود الذي اكتفى بالجلوس مع طارق يحيى المدير الفني للدراويش لسماع رأيه.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com: "السولية قال لنا إن رأيه النهائي مع وكيل أعماله تامر النحاس".

وتابع "الرجل أخطرنا بأن السولية يرفض التجديد رسميا للإسماعيلي وهذا هو رأيه".

وعلم FilGoal.com أن أبو السعود طلب رسميا من الجهاز الفني للفريق عدم الاعتماد على اللاعب.

لكن يحيى رد "اتفقت مع رئيس النادي على أن اللاعب محترف ويجب أن يستفيد الإسماعيلي منه حتى نهاية عقده".

رئيس النادي يرغب في الإبقاء على اللاعب، لكنه في الوقت نفسه يرغب في الارتكان للجمعية العمومية حتى لا يتم اتهامه بعد ذلك بتبديد المال العام إذ سيرحل بعدها السولية مجانا ولن يستفيد الإسماعيلي منه.

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