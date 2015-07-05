مقتل الإرهابي يوسف الغامدي في مواجهة مع رجال الأمن

تمكّنت الجهات الأمنية في محافظة الطائف؛ ممثلةً في قوة الطوارئ الخاصّة من الإطاحة بالمطلوب الأمني "يوسف عبداللطيف شباب الغامدي"، وذلك بعد تضييق الخناق عليه ومحاصرته عند منزلهم الكائن بحي الشرقية، ودخلت معه في تبادلٍ لإطلاق النار حتى أردته قتيلاً.

وكانت الجهات الأمنية، وعلى رأسها قوة الطوارئ الخاصّة، قد شكلت وجوداً أمنياً كثيفاً، وقامت بتفتيش عددٍ من المواقع التي يُشتبه في وجود المطلوب فيها، بعد أن كانت قد أخضعت المنطقة المركزية للمحاصرة؛ كونها المكان الأخير لوجود المطلوب الأمني فيها بعد ملاحقته إثر العملية الأمنية التي نُفذت فجر الجمعة.

وكان قد صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة (4:30) من فجر الجمعة الموافق 16/ 9/ 1436ه، وأثناء قيام رجال الأمن بالتحري عن وجود أحد المطلوبين للجهات الأمنية في منزل بحي الشرقية بمحافظة الطائف، تعرضوا لإطلاق نار مما اقتضى التعامل مع الموقف وفق الأنظمة والرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف والقبض على (3) ثلاثة من المشتبه بهم، وضبط أعلام لتنظيم داعش الإرهابي، وكواتم صوت، وأجهزة حواسيب في المنزل الذي يقيمون فيه.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت الغامدي ليسلم نفسه، لكنه لم يستجب، وبعد تحريات دقيقة تم تحديد مكانه وتمت محاصرته في منزل بحي الشرقية (جبل البازم)، ورغم محاولات رجال الأمن للقبض عليه سليماً إلا أنه لم يتجاوب مع دعوات تسليم نفسه.

وفد خرج المطلوب الأمني من المنزل بغية إصابة رجال الأمن بسلاحه الرشاش إلا ان التعامل السريع منهم أصابته في مقتل، خاصة وأن منزل المطلوب الغامدي كان محاطاً بطوق أمني كثيف في ظل متابعة لتحركاته عقب هروبه من موقع الحادث الارهابي فجر الجمعة، ولجوئه الى المنطقة المركزية بسوق البلد للتخفي عن أعين رجال الأمن.

ومع إخضاع المنطقة المركزية للرقابة الأمنية، وملاحقة الجاني على الرغم من كثافة المرافق التجارية في السوق، الا أن جهود الرقابة الأمنية أتت بنتائج سريعة، وتوافرت معلومات عن لجوء المطلوب بمنزله في حي الشرقية، وعلى الفور تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف.

يذكر أن القتيل قاوم رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية على سيارة تابعة للجهات الأمنية، ولم يتمكن من إصابة أي رجل أمن بحمد الله، وقد تم نقل جثمان المطلوب الأمني بسيارة تابعة للشؤون الصحية الى المستشفى، وتابع الحادث محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر، وتواجد مدير شرطة المحافظة العميد عبدالرحمن الثمالي بالموقع.