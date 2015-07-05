الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر

قام رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد رفقة أعضاء من الحكومة وسفراء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وايرلندا وبلجيكا والبرتغال بوضع أكاليل من الزهور على رمال شاطئ النزل الذي سقط فيه ضحايا العملية الإرهابية تكريما لأرواحهم بعد أن وقفوا دقيقة صمت ترحما على أرواح السياح الضحايا الذين قضوا في هذه العملية الإرهابية المروعة ...وأشار الحبيب الصّيد في تصريح صحافي الى ما خلفته هذه الحادثة الإرهابية التي نفذها شاب متطرف ضد زوار تونس من أسى وحزن في نفوس التونسيين معربا عن يقينه بان كل القوى الحية بالبلاد ستبقى ملتفة حول المصلحة العليا للوطن وعازمة على مواصلة التصدي للإرهاب وهزمه...وأكد الصيد أن مقاومة الإرهاب ليست مسؤولية الحكومة ومرافقها الأمنية والعسكرية بمفردها بل هي مسؤولية جماعية ودعا المواطنين الى الوقوف صفا واحدا في معاضدة عمل الحكومة التي قامت بتعبئة كل إمكانياتها لمقاومة ظاهرة الإرهاب.

من جانب آخر أقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتباطؤ في تدخل الشرطة خلال الهجوم الذي استهدف فندقا بمرسى القنطاوي في سوسة وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا (بينهم 30 بريطانيا) وخلف 40 جريحا وتبناه تنظيم "داعش"المتطرف.

طبيب أجرى العمليات الجراحية للمصابين (يلمّح) إلى وجود أكثر من سلاح مستخدم في الهجوم

وأفاد الصيد في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" البريطاني أن الوقت الذي استغرقه رد الفعل هو المشكلة ... قائلا: إن الشرطة أصيبت بجمود في كل مكان ذلك اليوم....وأضاف الصيد "نحن حقا آسفون جدا لما حدث.. فالضحايا كانوا ضيوفنا جاؤوا لقضاء عطلتهم معنا لكن والذي حصل كان رعبا غير مقبول". ويعد إقرار الصّيد بتباطؤ الشرطة هو أول إقرار من مسؤول تونسي بتباطؤ الشرطة في التدخل وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أكد في مداخلة لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أنه "سيتم اتخاذ عقوبات على الفور" في حال ثبوت وجود "ثغرات" أمنية وراء الهجوم.

الى ذلك ندّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالعملية الإرهابية سفيان السليطي أنّ الأبحاث المتعلقة بالعملية الإرهابية التي ذهب ضحيتها 38 أجنبيا من جنسيات مختلفة وتسببت في إصابة ما يقارب ال40 شخصا من بينهم تونسيون تشهد تطورا مهماً ...وقال إن الفريق القضائي أثناء المعاينة سجّل وجود 3 جثث بإدارة النزل و5 بالمسبح الخارجي و18 جثة بالبحر و4 آخرين بالمسبح المغطّى التابع للنزل في حين تمّ العثور على بقية الجثث في أماكن مختلفة على الطريق الذي سلكه العنصر الإرهابي. وأضاف السليطي أنّ قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهّد بالملف هو الوحيد الذي يمتلك المعلومات وقال إنه لا يجوز له قانونا الحديث عن المعطيات المتوفرة إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المتعهد...مشيرا الى أن الأبحاث تسير بشكل ايجابي وسريع جدّا.... ودعا السليطي كلّ الأطراف المتعاملة مع هذا الملف ومن بينهم وسائل الإعلام الى ضرورة التعامل مع المعلومة بحرفية وذلك بغضّ النظر عن السبق الصحافي نظرا لانّ الإرهاب يتغذّى ويتنفّس من المعلومات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ...

كما أعرب السليطي عن استنكاره للتشكيك في العمل القضائي ووجود شهادات متضاربة من بينها شهادة الطبيب الذي أجرى بعض العمليات الجراحية للمصابين والذي قال إنّ بعض الخراطيش التي تمّ استخراجها من بعض المصابين لم تكن متطابقة- أي ليست من سلاح واحد - ودعا السليطي الى وجوب احترام سريّة الأبحاث مؤكدا انّه من غير المقبول التصريح بمعلومات من شأنها أن تفشي سرية التحقيق.

في ذات الاتجاه أكدت وزارة الشؤون الدينية التونسية أنه سيتم إنهاء غلق آخرالمساجد الخارجة عن سيطرة الدولة اليوم الأحد وذلك وفق الآجال التي حددتها رئاسة الحكومة.وأوضح سليم بن الشيخ أنّ وزارة الداخلية هي التي تشرف على عملية إغلاق هذه المساجد ،وانتقد الشيخ الاحتجاجات التي رافقت تنفيذ هذا الإجراء في بعض المساجد على غرار المواجهات التي جدت ببعض المناطق بمنطقة القلعة الكبرى.وقال "إنّ التشنج الذي رافق غلق المساجد الخارجة عن السيطرة قائلا إنه لا مبرّر لذلك لأنّ المساجد متوفرة بالعدد الكافي في كامل ولايات الجمهورية ودعا في المواطنين إلى التفاعل مع قرارات الغلق باعتبار أن البلاد في حالة حرب ضدّ الإرهاب...وبين المتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية أنّ الهدف من عملية الغلق هو تنظيم المساجد لتكون تحت إشراف مباشر من الدولة ...موضّحا أنّ الجوامع والمساجد هي مرافق عمومية تقدم خدمات دينية ولا بدّ لها من أن تكون تحت السيطرة لمنع التسيب ومحاصرة الخطاب التكفيري الداعي إلى القتل والإرهاب – حسب تعبيره - وحول إنهاء تكليف عدد من الأئمة قال بن الشيخ أنّ الوزارة وبالتنسيق مع الوعاظ المحليين عملت على تعيين أئمة بدل من تمّ إيقافهم – عزلهم من الإمامة – .

يذكر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان قد أعلن عقب الهجوم الإرهابي الذي جدّ الجمعة بمرسى القنطاوي السياحي بمدينة سوسة عن بعض الإجراءات منها غلق المساجد الخارجة عن القانون خلال في ظرف أسبوع واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للقانون وإعادة النظر في المرسوم المنظم لها ووضع مخطط استثنائي لتأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية وتسليح رجال الأمن السياحي.