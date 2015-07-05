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رادار المرور يلتقط 1059 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية

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رادار المرور يلتقط 1059 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية رادار المرور يلتقط 1059 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية
تمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء سعيد طعيمة مدير المرور، أمس السبت، من ضبط 1059 مخالفات مرورية التقطها الرادار خلال الحملات المرورية التى شنتها الإدارة على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية للقاهرة والجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالفة.

وكانت أجهزة الرادار التقطت المخالفات المرورية لمتجاوزى السرعات المقررة لهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية، بطرق إسكندرية الصحراوى والزارعى والقطامية ودمنهور والدائرى، وبمجرد رصد المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

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مصر 365