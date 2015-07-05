بالصور – ' عاصفة ' صلاح تسيطر على حديث الصحف الإيطالية

سيطر محمد صلاح لاعب تشيلسي على اهتمام الصحف الإيطالية الصادرة يوم الأحد بسبب الأزمة المثارة حاليا بينه وبين ناديه السابق فيورنتينا من جهة، وبين الفيولا وإنتر ميلان من جهة أخرى.

وكان فيورنتينا قد أعلن عن نيته عن تمديد إعارة صلاح مطالبا إياه بالعودة لفلورسنا للانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

فيما أشارت الصحف الإيطالية إلى أن إنتر ميلان يرغب في الظفر بتوقيع اللاعب، وكان FilGoal.com قد انفرد بقبول صلاح لعرض النيراتزوري (طالع التفاصيل).

وهذا ما جعل فيورنتينا يصعد الأمر بالتأكيد على أنهم لن يتركوا حقهم في ظل أحقيتهم في صلاح، فيما أرسلوا خطابا لإنتر ميلان يحذروهم فيه من مفاوضة لاعب لديه عقد معهم.

والبداية مع صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" التي جاء عنوانها "إنتر يتفق مع صلاح".

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان لديه موافقة من تشيلسي على ضم اللاعب المصري، وأن فيورنتينا يحذر منافسه من الدخول في مفاوضات معه لأنه متعاقدا معهم.

ووصفت الصحيفة أن الصدام على صلاح أصبح قويا.

أما صحيفة "لا كوريير ديللو سبورت" فجاء عنوانها "عاصفة صلاح".

وأشار تقرير الصحيفة أن فيورنتينا أرسل خطابا تحذيريا لإنتر ميلان بسبب تواصلهم مع صلاح، وأن خطاب مماثل جاهز للإرسال إلى روما الذي يرغب أيضا في ضم اللاعب.

بينما ركزت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها أيضا على إرسال فيورنتينا خطابا للإنتر يحذرهم من مفاوضة صلاح أو التواصل معه.

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