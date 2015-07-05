إطلالتك الكاجوال بتنسيق عصري على طريقة النجمات

الأزياء اليومية أو الكاجوال هي أكثر ما تحتاج إليه كل سيدة منا، كما نحتاج إلى تنسيقات عصرية وجديدة كل مرة؛ لذلك قررنا أن نختار لك باقة من إطلالات الكاجوال من النجمات لتلهمك لتنسيقات عصرية جذابة .

تنوعت الإطلالات في الصور أعلاه بين الستايل الأنثوي الناعم كإطلالة تايلر سويفت Taylor Swift بطبعات صيفية جميلة مع كعب عالٍ، وإطلالة فينيسا هادجينز Vanessa Hudgensبتنسيق رائع وأنيق، بالإضافة لإطلالة نيكي هيلتون Nicky Hilton ذات التنسيق الأنثوي البسيط.

ومن جانب آخر كان اللوك العصري بالبلايزر خياراً لإطلالة العديد من النجمات، منهن ليلي كولينز Lily Collins التي بدت متألقة بإطلالة بسيطة، واليشا ديكسون Alesha Dixon وأوليفيا باليرمو اللتين نسقتا البلايزر الأبيض مع الجينز الأزرق بطرق مختلفة وأنيقة .

عرفنا عائلة كارداشيان بإطلالاتهنّ اليومية الجميلة، وفي هذا الموضوع اخترنا 3 إطلالات منهنّ، إذ اختارت كيم كارداشيان Kim Kardashian أن تبدو بسيطةً بالفستان الأسود القصير مع حذاء مميز بنفس اللون، بينما اختارت أختها الصغرى كايلي جينر Kylie Jenner إطلالةً أنيقةً بالمعطف الصيفي الأنيق، وظهرت كينذال جينر Kendall Jenner بلوك أنثوي باللون الوردي الجذاب . وأمّا بالنسبة لنجماتنا العربيات فقد لجأن إلى الجينز في إطلالاتهن اليومية إذ ظهرت بلقيس بتنسيق عصري على طريقة Denim on Denim ، واختارت كل من إليسا وهيفا وهبي تنسيقاً بسيطاً مناسباً لستايلها.

شاهدي معنا أجمل تنسيقات الأزياء اليومية والكاجوال وأخبرينا برأيك .

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