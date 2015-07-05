محافظ القليوبية: إنجاز 80% من أعمال نفق زكى بطوخ بعد تعثر المقاولين

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إنه تم إنجاز 80% من الأعمال التى تتم بنفق العبور بمزلقان زكى بطوخ، ويجرى تنفيذ المرحلة المتبقية ليدخل الخدمة فى أغسطس المقبل، بعد أن تأخر هذا المشروع الحيوى الهام تنفيذه عدة سنوات، بسبب مشاكل الشركة المنفذة للمشروع فضلاً عن تعثر المقاولين.

وأكد المحافظ، خلال جولة لتفقد العمل بالنفق، أنه يجرى حاليًا العمل فى تحديد المسارات المرورية لاستيعاب السيارات وعبور المشاة بطريقة آمنة، من خلال 3 حارات مرورية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من عملية تحويل المجرى المائى، وهى المرحلة الأصعب فى تنفيذ المشروع الذى يتكلف نحو 30 مليون جنيه.