أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زراعة الوادى الجديد: توزيع أسمدة الموسم الصيفى بفائض 2680 طنًا

Google+ Print
زراعة الوادى الجديد: توزيع أسمدة الموسم الصيفى بفائض 2680 طنًا زراعة الوادى الجديد: توزيع أسمدة الموسم الصيفى بفائض 2680 طنًا
قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المديرية انهت توزيع الأسمدة الخاصة بالموسم الزراعى الصيفى على مستوى المحافظة من خلال الإدارات الزراعية بفائض عن حاجة المزراعين بإجمالى 2500 طن أسمدة.

وأضاف عبد الوهاب، أن المديرية نجحت فى مكافحة الآفات الزراعية، وخاصة مرض سوسة النخيل، والذى حققت فيه المحافظة نتائج كبيرة من خلال ما تم إنجازه من أعمال مكافحة ورش وقائى لكافة مساحات الأراضى المنزرعة بأشجار النخيل على مستوى المحافظة وفقًا لخطة شاملة للمكافحة تلتزم الإدارات الزراعية بتنفيذها.

وفى سياق متصل، أكد مدير القطاع الزراعى، أن المديرية أنهت افتتاح أول منفذ لبيع المنتجات الزراعية بالوادى الجديد، وذلك بصفة تجريبية، بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوفير كل المنتجات الزراعية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، والذى سيتم افتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365