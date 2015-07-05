زراعة الوادى الجديد: توزيع أسمدة الموسم الصيفى بفائض 2680 طنًا

قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المديرية انهت توزيع الأسمدة الخاصة بالموسم الزراعى الصيفى على مستوى المحافظة من خلال الإدارات الزراعية بفائض عن حاجة المزراعين بإجمالى 2500 طن أسمدة.

وأضاف عبد الوهاب، أن المديرية نجحت فى مكافحة الآفات الزراعية، وخاصة مرض سوسة النخيل، والذى حققت فيه المحافظة نتائج كبيرة من خلال ما تم إنجازه من أعمال مكافحة ورش وقائى لكافة مساحات الأراضى المنزرعة بأشجار النخيل على مستوى المحافظة وفقًا لخطة شاملة للمكافحة تلتزم الإدارات الزراعية بتنفيذها.

وفى سياق متصل، أكد مدير القطاع الزراعى، أن المديرية أنهت افتتاح أول منفذ لبيع المنتجات الزراعية بالوادى الجديد، وذلك بصفة تجريبية، بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوفير كل المنتجات الزراعية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، والذى سيتم افتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.