سودانى "سكران" يثير حالة من الهرج داخل محطة مترو حدائق المعادى

أثار سوادنى حالة من الهرج داخل مترو الأنفاق بعدما دخل محطة مترو حدائق المعادى فى حالة من السُكر، وتمكنت الخدمات الأمنية من السيطرة عليه وضبطه، وتبين أن رائحة الخمور تفوح من فمه.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن أن المتهم يحمل صورة ضوئية مدون عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "بطاقة تسجيل لاجئ" باسم جيمس كوسته ماس سودانى الجنسية.

وأمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 2/200 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق، وجارٍ إرساله بالمتهم لقسم شرطة دار السلام لقيده وعرضه على النيابة.

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