أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سودانى "سكران" يثير حالة من الهرج داخل محطة مترو حدائق المعادى

Google+ Print
سودانى "سكران" يثير حالة من الهرج داخل محطة مترو حدائق المعادى سودانى "سكران" يثير حالة من الهرج داخل محطة مترو حدائق المعادى
أثار سوادنى حالة من الهرج داخل مترو الأنفاق بعدما دخل محطة مترو حدائق المعادى فى حالة من السُكر، وتمكنت الخدمات الأمنية من السيطرة عليه وضبطه، وتبين أن رائحة الخمور تفوح من فمه.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن أن المتهم يحمل صورة ضوئية مدون عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "بطاقة تسجيل لاجئ" باسم جيمس كوسته ماس سودانى الجنسية.

وأمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 2/200 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق، وجارٍ إرساله بالمتهم لقسم شرطة دار السلام لقيده وعرضه على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365