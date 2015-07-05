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بائع بطيخ يضرب صديقه بشومة على رأسه فى وصلة مزاح بالأقصر

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بائع بطيخ يضرب صديقه بشومة على رأسه فى وصلة مزاح بالأقصر بائع بطيخ يضرب صديقه بشومة على رأسه فى وصلة مزاح بالأقصر
أصيب عامل بجروح واشتباه فى ارتجاج بالمخ فى وصلة مزاح بينه وبين بائع بطيخ بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء السبت، حيث تطور المزاح بينهما، حيث ضرب البائع رأس صديقه بشومة مما أدى لإصابته ونقل للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطارا من مستشفى الأقصر الدولى يفيد باستقبالها (أنور.د.خ) 40 سنة عامل، مصاب بجرح فى الرأس، واشتباه بنزيف وارتجاج فى المخ، وذلك لدى مزاحه مع بائع بطيخ يدعى (راضى.ا) فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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