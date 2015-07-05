نيابة العاشر تطالب بتكثيف الجهود لضبط المعتدين على سيارة شرطة بالأمس

طالبت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، تحت إشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بسرعة تكثيف جهود المباحث وقوات الأمن الوطنى، لضبط المعتدين على سيارة شرطة بالكيلو 58 بدائرة العاشر، ما أسفر عن إصابة رقيب شرطة بطلق نارى.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا يفيد قيام مسلحين يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء اللون بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة أثناء تفقد الحالة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة عمر سليمان مهدى 33 عامًا "رقيب شرطة" قائد السيارة، بطلق نارى بالذراع اليسرى، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان لتلقى العلاج اللازم ثم تم تحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة.

شاهد عيان يروى لـ"اليوم السابع" تفاصيل إطلاق مجهولين النار على سيارة شرطة بالعاشر من رمضان قبل الإفطار.. 3 ملثمين يستقلون سيارة بدون لوحات هاجموا أحد الضباط.. وإصابة مجند ونقله لمستشفى العجوزة