مرور الجيزة يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية

شنّت الإدارة العامة للمرور حملة أمنية بكل الميادين والمحاور المهمة التى تقع فى نطاق محافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط 5907 مخالفة مرورية.

وشملت المخالفات التى تم ضبطها السير عكس الاتجاه، القيادة بدون رخصة، عدد (100) مخالفة السرعة المقررة (رادار) السير عكس الاتجاه بدون قيادة، كما تم ضبط عدد (90) مخالفة سير سيارات النقل أثناء الحظر، عدد 80 مخالفة ملصقات ومعلقات، عدد (90) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول، ومخالفات متوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وتحرر محضر بتلك المخالفات، وتم عرض المتهمين على النيابات المختصة التى تولت التحقيقات.