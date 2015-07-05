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مصرع وإصابة 17 شخصًا فى صراع قبلى بجنوب دارفور

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مصرع وإصابة 17 شخصًا فى صراع قبلى بجنوب دارفور مصرع وإصابة 17 شخصًا فى صراع قبلى بجنوب دارفور
لقى 6 أشخاص مصرعهم وجرح 11 ، فى اشتباكات بين قبيلتى "الرزيقات" و"الهبانية"، بولاية جنوب دارفور ، فى أعقاب سرقة 75 رأسا من الماشية ، يملكها منتسبين لقبيلة "الهبانية" بواسطة مجموعة متمردة يعتقد أنها تنتمى لقبيلة "الرزيقات".

وقال نائب والى شرق دارفور على الطاهر شارف، فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت - "إن مجموعة متمردة نفذت عملية سرقة لأبقار ، تابعة لقبيلة الهبانية التى تتبع منسوبيها أثر الجناة، غير أنهم فوجئوا بنصب كمين أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين، مما اضطرهم للرد بقتل اثنين من الرزيقات وجرح أخرين".

وأضاف شارف، أنه استنفر كافة رجال الإدارة الأهلية فى الطرفين، لاحتواء الموقف وتهدئة الخواطر، بالإضافة إلى بذل قصارى الجهد للحيلولة دون تكوين تجمعات قبلية ربما تفضى إلى اشتعال حرب قبلية.

وأشار إلى جهود حثيثة تبذل لاسترداد الماشية المسروقة والقبض على الجناة ومحاكمتهم فورا، لافتا إلى تنسيق الجهود بين ولايتى جنوب وشرق دارفور للقضاء على كافة المجموعات المتمردة التى دائما ما تتسبب فى اجترار القبائل إلى حروب أهلية دامية.
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