المقاومة الشعبية فى اليمن تستهدف عربة عسكرية للحوثيين فى محافظة ذمار

>نفذت المقاومة الشعبية فى إقليم آزال، مساء أمس السبت، هجوما استهدف عربة عسكرية تابعة لمسلحى جماعة أنصار الله الحوثية فى محافظة ذمار، وسط اليمن.

وقال المكتب الإعلامى للمقاومة الشعبية فى إقليم آزال، فى بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مساء أمس السبت، إن مقاتلى المقاومة الشعبية أطلقوا عبوة ناسفة والرصاص الحى على عربة عسكرية تابعة للحوثيين فى منطقة رصابة، شمال مدينة ذمار.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين الذين كانوا على متن تلك العربة العسكرية، بالإضافة إلى إعطاب العربة.

وأشار البيان إلى أن المقاومة الشعبية فى إقليم أزال نفذت حتى الآن أكثر من 200 عملية استهدفت الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظات الإقليم الذى يضم كلا من صنعاء وذمار وعمران.

وبحسب البيان، فقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل أكثر من 100من قيادات الحوثيين وصالح، وجرح 200 آخرين، بالإضافة إلى تدمير40 عربة عسكرية، و20 منزلا.

يشار إلى أن المقاومة الشعبية فى إقليم أزال أصدرت بيانها الأول فى 11 يونيو المنصرم، أعلنت فيه جاهزيتها التامة لقتال الحوثيين وتحرير محافظات الإقليم منهم.

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