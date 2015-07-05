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هنية : إسرائيل أبلغت أطرافا أنها لن تشن حربا جديدة على غزة

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هنية : إسرائيل أبلغت أطرافا أنها لن تشن حربا جديدة على غزة هنية : إسرائيل أبلغت أطرافا أنها لن تشن حربا جديدة على غزة
قال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن الاحتلال الإسرائيلى أبلغ أطرافا (لم يسمها) أنه لن يشن حربا جديدة على قطاع غزة.

وأضاف هنية فى كلمة له عقب صلاة التراويح فى أحد مساجد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة اليوم السبت نقلتها مواقع محسوبة على حماس أن "هناك قوى كانت قد اتخذت قرار الحرب على قطاع غزة قبل عام، قررت الانفتاح على القطاع حاليا".

وتابع: "أبشروا.. رمضان الماضى كان الزرع، ورمضان الحالى سيكون الحصاد، الفرج قريب والمرحلة المقبلة ستحمل الخير لأهل غزة الصامدين".

وأشار هنية إلى انفراجة شهدتها العلاقة بين حركته ومصر مؤخرا ساهمت فى تغيرات على الوضع الإنسانى فى غزة، لافتا إلى أن الاتصالات مع مستمرة _ على حد وصفه_
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