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طيران التحالف الدولى يقصف مواقع مسلحى"داعش" شمال غربى العراق

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طيران التحالف الدولى يقصف مواقع مسلحى"داعش" شمال غربى العراق طيران التحالف الدولى يقصف مواقع مسلحى"داعش" شمال غربى العراق
قصف طيران التحالف الدولى مساء اليوم السبت مواقع لمسلحى تنظيم(داعش) الإرهابي، بعد أن هاجموا أماكن تابعة لقوات "البيشمركة" الكردية فى محور الكوير شمال غربى العراق، مما أسفر عن تدمير تدمير مواقع كان يستخدمها المسلحون لإطلاق قذائف صاروخية.

وقال مصدر عسكرى كردى إن طائرات التحالف الدولى أغارت على مواقع مسلحى التنظيم داعش واسكتت مصادر إطلاق قذائف الهاون باتجاه قوات "البيشمركة" المتمركزة قرب قرية "كشاف" فى محور الكوير- مخمور، لكن طائرات التحالف الدولى تدخلت سريعا وقامت بقصف المسلحين.

وأشار إلى أن مسلحى تنظيم داعش كانوا قد قصفوا مواقع قوات البيشمركة بقرية "سفين" التابعة للكوير منذ يومين، وأن تحركات مسلحى التنظيم فى المنطقة زادت وتيرتها بشكل ملحوظ فى الآونة الاخيرة، مما استدعى طلب تدخل طيران التحالف
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