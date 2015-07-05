الدفاع المدنى السعودى ينقذ 300 حالة بالمسجد الحرام خلال 15 يوما

تمكنت قوة الدفاع المدنى فى الحرم المكى من إنقاذ وإسعاف ما يزيد عن 300 معتمر، تعرضوا للسقوط أو الإجهاد أو الإغماء داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة به خلال النصف الأول من شهر رمضان، بمعدل يتراوح من 20 إلى 25 حالة يومياً.

وقال المقدم فهد فهيدان النفيعى فى بيان صدر عنه تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخه منه إن "قوة الدفاع المدنى بالمسجد الحرام مجهزة بكل ما يلزم من التجهيزات لتقديم الإسعافات، وإنقاذ المعتمرين الذين قد يتعرضون لأى مشكلات صحية طارئة نتيجة الزحام أو التدافع أو السقوط، وكذلك المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن".

واعلن المقدم النفيعى أن قوة الدفاع المدنى بالحرم تتواجد فى 35 نقطة وموقع داخل وخارج المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأكد النفيعى وجود خطة لدعم وتعزيز قوة الدفاع المدنى بالحرم فى أوقات الذروة خلال العشر الأواخر من رمضان وخاصة ليلة السابع والعشرين وختم القرآن الكريم بقوة إضافية وزيادة عدد نقاط تمركزها إلى أكثر من 50 نقطة من أجل الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين وتيسير أدائهم لمناسك العمرة خلال شهر رمضان.

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