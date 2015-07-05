أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفاع المدنى السعودى ينقذ 300 حالة بالمسجد الحرام خلال 15 يوما

Google+ Print
الدفاع المدنى السعودى ينقذ 300 حالة بالمسجد الحرام خلال 15 يوما الدفاع المدنى السعودى ينقذ 300 حالة بالمسجد الحرام خلال 15 يوما
تمكنت قوة الدفاع المدنى فى الحرم المكى من إنقاذ وإسعاف ما يزيد عن 300 معتمر، تعرضوا للسقوط أو الإجهاد أو الإغماء داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة به خلال النصف الأول من شهر رمضان، بمعدل يتراوح من 20 إلى 25 حالة يومياً.

وقال المقدم فهد فهيدان النفيعى فى بيان صدر عنه تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخه منه إن "قوة الدفاع المدنى بالمسجد الحرام مجهزة بكل ما يلزم من التجهيزات لتقديم الإسعافات، وإنقاذ المعتمرين الذين قد يتعرضون لأى مشكلات صحية طارئة نتيجة الزحام أو التدافع أو السقوط، وكذلك المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن".

واعلن المقدم النفيعى أن قوة الدفاع المدنى بالحرم تتواجد فى 35 نقطة وموقع داخل وخارج المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأكد النفيعى وجود خطة لدعم وتعزيز قوة الدفاع المدنى بالحرم فى أوقات الذروة خلال العشر الأواخر من رمضان وخاصة ليلة السابع والعشرين وختم القرآن الكريم بقوة إضافية وزيادة عدد نقاط تمركزها إلى أكثر من 50 نقطة من أجل الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين وتيسير أدائهم لمناسك العمرة خلال شهر رمضان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365