راموس متحدثا عن مانشستر يونايتد: لا أتفاوض مع أي فريق

نفى سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وقائده الثاني خلف إيكر كاسياس الدخول في مفاوضات مع أي شخص للانتقال لأي فريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت العديد من تقارير الصحف الإسبانية والإنجليزية أشارت إلى أن هناك خلاف بين راموس ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بسبب رغبة المدافع المخضرم في رفع تعاقده مع الفريق وهو ما لم يوافق عليه الأخير.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق أن راموس طلب من ناديه الدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إليه الصيف الجاري.

ولكن أثناء وجود اللاعب في إحدى حفلات الزفاف وجهت إليه قناة كواترو الإسبانية سؤالا حول وجود مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وأجاب اللاعب باقتضاب"لا أتفاوض مع أي فريق".

وتابع"كل شيء يسير على ما يرام".

ورفض راموس في النهاية الإجابة على سؤال وجه إليه حول إذا كان الموسم الماضي هو الأخير له مع ريال مدريد أم أنه سيواصل البقاء مع الفريق.