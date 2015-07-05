كروس: لدينا فريق يطمح للفوز بكل البطولات

يؤمن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد أن فريقه لديه طموح للفوز بكل البطولات، مشددا في الوقت ذاته على عدم شعوره بالندم بعد الرحيل عن بايرن ميونيخ والانضمام للفريق الملكي.

وفشل ريال مدريد الموسم الماضي في تحقيق أي بطولة بعدما خرج خالي الوفاض حيث خسر الدوري الإسباني لصالح برشلونة، والكأس ودعه على يد أتليتكو مدريد، ودوري أبطال أوروبا لم يستطع الحفاظ على لقبه بعد الهزيمة أمام يوفنتوس.

وتحدث كروس لصحيفة أس الإسبانية قائلا:"كنا ننافس على لقبين خلال الموسم الماضي، لدينا فريق يطمح للفوز بكل البطولات".

وتابع"سيكون أمرا رائعا أن نظفر بالبطولات خلال الفترة المقبلة".

وعن شعوره بالندم بسبب رحيله عن بايرن ميونيخ والانتقال لمدريد خاصة بعد عدم الفوز بأي بطولة علق اللاعب الألماني"أنا سعيد هنا".

وواصل"قراري كان هو خوض تجربة جديدة بعد الفوز بكأس العالم، والذهاب إلى مدريد كان قرارا صائبا، أنا مقتنع به بنسبة 100 %".

وأتم"العام الأول لي مع الفريق كان جيدا، تأقلمت سريعا معهم، وأتمنى الفوز بالألقاب خلال الأعوام المقبلة".