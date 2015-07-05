إنيستا يتحدث عن رحيل راموس من ريال مدريد

(إفي): زار لاعبا برشلونة الإسباني سرجيو بوسكيتس وأندريس إنييتا معسكر نايك لكرة القدم في أندورا، والذي أنهى المرحلة الأولى للنشاط الصيفي في استاد أندورا لابيا الوطني.

والتقط اللاعبان العديد من الصور التذكارية مع الشباب المشاركين في المعسكر ووقعا على العديد من التذكارات.

وعقّب إنيستا على الأخبار المتعلقة برحيل سرخيو راموس عن ريال مدريد، قائلا إنه لا يعتقد بأن النادي الملكي سيفرط في خدمات سرخيو راموس.

وعلق متوسط ميدان البلاوجرانا على سؤال أحد المشاركين في المعسكر عندما سأله إذا ما كان يتمنى رؤية راموس بقميص البرسا: "دائما ما كنت أقول إن سرخيو راموس أحد أفضل المدافعين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنه يلعب لفريق كبير كريال مدريد" وأضاف "بالنسبة لي، زملائي في الفريق هم الأفضل" في إشارة منه لمدافعي البلاوجرانا.

وصرح إنيستا أيضا عندما طلب منه المقارنة بين جوسيب جوارديولا، المدير الفني للبرسا سابقا، وبين لويس إنريكي، المدير الفني الحالي، حيث قال بأن كلا منهما له أسلوبه الخاص في التدريب ولكنهما في نفس الوقت يتشابهان في طرق تأهيلهما للاعبين ودراسة المنافسين، وأبرز أن البرسا مر بأوقاتا سعيدة مع كلا المدربين على حد سواء.

أما فيما يخص مسألة من الأفضل، ميسي أم نيمار، قال الرسام: "نمتلك أفضل لاعبين في العالم في الفريق، فكلا من ميسي، نيمار ولويس (سواريز) يشكلون هجوما ناريا قادر على صنع الفارق للبرسا في اي وقت".

وحول زميله بخط الوسط شابي هرنانديز، الذي غادر الفريق متجها إلى نادي السد القطري، قال اللاعب بانه سيفتقده كثيرا.

واستدعي اللاعب ذكريات طفولته، قائلا بأن اللعب في البرسا "كان حلم طفولته" وانه يتمنى إنهاء حياته الكروية داخل أروقة النادي الكتالوني.

بدوره قال سيرجيو بوسكيتس إنه لم يفكر مطلقا في اللعب بقميص أي فريق آخر غير البلاوجرانا، وأنه يتمنى أن يكون مدربا لهذا الفريق في يوم من الايام.

وأشار "كرة القدم هي حياتنا، ولكن لم يحن الوقت للتفكير في هذا الأمر بعد".

وتسلم اللاعبان ملصقا كبيرا به عدة صور لزيارات سابقة لهما إلى المعسكر، حيث كانت إحدى هذه الصور، لإنييستا مع بصديقه داني خاركي، لاعب إسبانيول الشاب الذي توفي عام 2009 ، حيث ظهر على إنييستا التأثر الشديد بهذه الصورة.

يذكر أن داني خاركي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مشاركته في المعسكر الإعدادي لموسم 2009-2010 لفريق إسبانيول في مدينة فلورنسا الإيطالية.