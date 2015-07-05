سمير نصري: لم أطلب العودة لأرسنال

أكد سمير نصري لاعب خط وسط مانشستر سيتي أنه لم يطلب العودة أبدا لفريقه السابق أرسنال كما أشارت بعض التقارير في وقت سابق.

وانتشرت تقارير الأسبوع الماضي أفادت بأن نصري قام بالاتصال بمدرب أرسنال أرسين فينجر يسأله عن إمكانية عودته لصفوف المدفعجية.

ولكن لجأ اللاعب الفرنسي إلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليشدد على أن كل تلك الأنباء ما هي إلا مجرد شائعات لا يوجد لها أي أساس من الصحة.

وأضاف"لم أطلب من أي شخص أن أعود، أنا سعيد في المكان الذي أنا متواجد فيه الآن، لذا عليكم بالتوقف في نشر قصص سخيفة".

يذكر أن نصري رحل عن أرسنال في صيف عام 2011 ومنذ ذلك الحين توج مع مانشستر سيتي بلقبي للدوري الإنجليزي.