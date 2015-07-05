رونالدو يتحدث عن رحيل راموس .. ويؤكد: متحمس للعمل مع بينيتث

هل يرحل سيرخيو راموس عن ريال مدريد وينتقل لمانشستر يونايتد؟ هذا كان هو السؤال الذي وجه إلى زميل المدافع الإسباني في الفريق كريستيانو رونالدو.

وربطت العديد من التقارير الصحفية مستقبل راموس بالانتقال لفريق رونالدو السابق بعد وجود خلافات مع إدارة ريال مدريد بسبب رغبته في رفع راتبه لتجديد تعاقده.

وعلق رونالدو على إمكانية رحيل راموس في تصريحاته لقناة "إس إن تي في" قائلا:"لا أعرف".

في الوقت ذاته أعرب اللاعب المتوج بالكرة الذهبية عام 2014 عن رغبته في العمل مع مدرب الفريق المدريدي الجديد رافائيل بينيتث.

وأضاف"لم أعمل معه مطلقا، ولكنه مدرب صاحب خبرة كبيرة، سنرى ماذا سوف يحدث".

وتابع"سنرى إذا كان بإمكاننا الفوز بالألقاب سويا، لكن أنا متحمس للعمل معه".