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كوستا: سيكون من الرائع أن يضم تشيلسي أردا توران

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كوستا: سيكون من الرائع أن يضم تشيلسي أردا توران كوستا: سيكون من الرائع أن يضم تشيلسي أردا توران

أكد دييجو كوستا مهاجم تشيلسي أنه سيكون أمرا رائعا لو نجح ناديه في التعاقد مع زميله السابق ولاعب خط وسط أتليتكو مدريد أردا توران.

وكان توران قد أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف الأتليتي، وانتشرت العديد من التقارير التي ربتطه بالانتقال لتشيلسي أو برشلونة.

وتحدث كوستا عن ذلك الأمر لصحيفة "بوجون" التركيز قائلا:"سيكون أمرا رائعا لو انضم أردا لنا".

وتابع"الأمور داخل الملعب تصبح أسهل عندما يكون توران متواجدا، هو وفيليبي لويس وأنا نعمل سويا بشكل رائع".

وواصل"هذا بالإضافة إلى أنه شخص رائع، أتذكر أنه كان يدعو فريق أتليتكو مدريد كله عند في منزله".

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