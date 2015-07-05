الكشف عن – لماذا ارتدى أحمد الشيخ قميص الأهلي والزمالك

انتشرت في الآونة الأخيرة صورة لأحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة الذي يتألق في الفترة الأخيرة مع فريقه وهو يرتدي قميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويعد الشيخ من ضمن الأسامي المتواجدة بقوة في سوق الانتقالات للانضمام لأحد الفريقين بعد نهاية الموسم الجاري.

فما هي الحقيقة خلف ارتداء لاعب مصر المقاصة قميص الأهلي والزمالك؟

اللاعب تحدث للبرنامج التليفزيوني اللعبة الحلوة وأوضح سبب ارتدائه قميص قطبي الكرة المصرية.

وكل ما يلي على لسانه:

حكاية ارتداء قميص الأهلي كانت من أربع سنوات عندما كنت لاعبا في صفوف تليفونات بني سويف ووقتها طلبني الأهلي للاختبار مع الفريق.

بالفعل تدربت لمدة أكثر من أسبوع مع فريق الشباب الذي كان مدربه في ذلك الوقت هو فتحي مبروك، وكان يضم بين صفوفه عمرو جمال وإسلام محارب.

نجحت في فترة الاختبارات ولكن عدم اتفاق الأهلي وإدارة التليفونات على المبلغ المادي المطلوب لإتمام الانتقال فشلت الصفقة في النهاية.

أما ارتدائي لقميص الزمالك فحينها كنت مازلت صغيرا وهو شرف لأي شخص أن يرتدي قميص الزمالك أو الأهلي فهو أمر يرفع من قيمة أي شخص من قبل أن يكون لاعب كرة.

أي نادي يفضل الانتقال له؟

إذا كان لدي عرضين من الأهلي والزمالك فأول شيء سيكون تفكيري في مصلحة مصر المقاصة، أما ثاني شيء فهو هل الفريق الذي يرغب في ضمي يحتاجني فعلا؟

بمعنى إنني سوف أحلل العروض المقدمة وأرى إذا كان النادي الذي يرغب في ضمي يحتاجني وسوف يستفيد مني وأنا أيضا سوف أسأل نفسي هل أستطيع الإضافة لهذا الفريق في ذلك الوقت.

لكن حتى الآن أنا لم أحسم أي شيء وأنا أركز حاليا مع المقاصة لإنهاء الدوري في المركز الرابع ربما نلحق بالمشاركة بالكونفدرالية الموسم المقبل.