الأهلي يرفض نهائيا احتراف رمضان صبحي وتريزيجيه

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر قرر إغلاق ملف احتراف لاعبا الفريق رمضان صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه" نهائيا.

وكان الأهلي قد تلقى عرضا من روما الإيطالي في الفترة الأخيرة يطلب فيه التعاقد مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

فيما كان أندرلخت البلجيكي يرغب في الظفر بتوقيع تريزيجيه، ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول المقابل المادي، قبل أن يعلن الأهلي عن حاجته للاعب نفسه بعد ذلك.

وأوضح جمعة أن قرار محمود طاهر جاء للحفاظ على استقرار الفريق، وللرغبة في استثمار طاقات كلا اللاعبين اللذين تألقا مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.