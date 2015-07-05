رمضان صبحي يحرج ثنائي ' الدفاع ' في مران الأهلي

أحرج رمضان صبحي لاعب خط وسط الأهلي حسين السيد وصبري رحيل اللذان يلعبان في مركز الظهير الأيسر وذلك خلال مران الفريق يوم السبت.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الاثنين المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 33 من الدوري.

وطلب فتحي مبروك المدير الفني للأهلي من ظهيري الجنب بعد نهاية المران الأساسي أن يكونا قلبي دفاع أمام رمضان لمحاولة منعه من المرواغة والاختراق للوصول لمنطقة الجزاء.

ولكن نجح رمضان صبحي في المرور من حسين السيد ورحيل، وتفوق عليهما اللاعب الشاب بشكل كبير.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق رفضه نهائيا احتراف رمضان صبحي في روما، وتريزيجيه في أندرلخت (طالع التفاصيل).