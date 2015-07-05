طونى خليفة لمجدى عبد الغنى: "ذلتنا بجون المونديال".. ويرد:"ربنا عاوز كدا"

داعب الإعلامى طونى خليفة، نجم كرة القدم السابق مجدى عبد الغنى، قائلاً له "محبيك فى مصر يقولون أنك ذليتنا بجون مونديال تسعين"، ليرد عبد الغنى: "لم أذل أحدًا، إنه القدر، وربنا عاوز كدا".

وقال "عبد الغنى" فى حواره مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أنا مشهور بهذا الجون أكثر من وقت تسجيله عام 1990 ولا أعرف الحارس الهولندى، ولو ضيعت ضربة جزاء المونديال كنت طلبت اللجوء السياسى خوفًا أن تعلق رقبتى فى ميدان التحرير، وأحمد شوبير تسبب فى هدف الإنجليز".

وأكد أن الإهمال والهمجية وعدم تقدير المواقف، كانت أسبابًا رئيسية فى أحداث واقعة الدفاع الجوى.

-جمعية اللاعبين المحترفين تدعو كوبر والجبلاية لحفل إفطار 4 يوليو

>