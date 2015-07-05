موجز الصحافة المحلية: الرئيس على الجبهة فى سيناء بزى المقاتل الميدانى

تناولت الصحف المحلية العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الرئيس على الجبهة"، وتناولت التغطية الشاملة لزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لشمال سيناء، مرتديًا الزى العسكرى بين أسود سيناء، للاطمئنان على رجال الجيش والشرطة فى كمائن شمال سيناء.. ويُعَد السيسى أول قائد أعلى يرتدى الزى العسكرى بعد "السادات"، فى زيارة مفاجئة للاطمئنان على رجال الجيش والشرطة، ووَجَّهَ الرئيس حديثه لهم قائلاً: "التاريخ سيتوقف طويلاً لتسجيل بطولاتكم، وثقة الشعب فيكم لا حدود لها.. وأعداؤنا يعلمون جيداً قيمة الجيش المصرى".

وكشفت جريدة "الأهرام" على لسان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية عن بعض ملامح حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس المقبل، وأشار إلى أن الاحتفال سيتضمن عروضًا جوية وبحرية، كما ستعبر 49 سفينة من الاتجاهين فى القناة الجديدة والحالية عند إعطاء إشارة البدء، لافتًا إلى أن الجميع فى التوكيلات الملاحية العالمية يتسابقون على المشاركة فى العبور فى هذا اليوم.

وقالت جريدة "الأخبار" إن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وافق على تشديد العقوبة للمعتدين على خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى، وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون مكافحة الارهاب على النحو الآتى: "يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنين كل من أتلف أو دمر أو خرب أو عطل أو كسر شبكة أو قطع خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وأبرزت جريدة "المصرى اليوم" استقلال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ، "ميكروباص" تابعًا لمجلس الوزراء، أمس وتوجه بها إلى منطقة إمبابة والوراق فى الجيزة، لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين وما تم فى حملة تطوير الأحياء الشعبية.

ومن جهة أخرى، عقد محلب اجتماعًا لبدء خطوات معالجة مشكلة التلوث مصرف الغربية الرئيسى "كيتشنر"، بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والإسكان، والبحث العلمى، والرى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وبعض المسئولين المعنيين وعرض مسئولو الهيئة دراسة حول المشكلة توصى بتشكيل لجنة لمراجعة الشركات والمصانع المؤثرة على المصرف.

ونقلت جريدة "الشروق" ما قضت به محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقًا على المتهم محمد جمال بدوى، والسجن المؤبد للمتهم محمود فتحى السيد عفيفى السنديونى، غيابيًا، فى اتهامهما بإنشاء خلية ارهابية بكرداسة وحيازة مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة.

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