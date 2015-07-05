طرح حقنة "أوبديفو" لعلاج سرطان الجلد داخل بريطانيا

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أنه تم مؤخراً طرح العلاج الجديد المستخدم لعلاج سرطان الجلد داخل بريطانيا، حيث ثبت أن يساهم نظرياً فى تمديد حياة المرضى عشر سنوات، ويقلل من فرص الوفاة التى قد يتعرضون لها جراء الإصابة بالمرض.

وأكد الأطباء أن هذه الخطوة ستساهم بشكل ملحوظ فى القضاء على واحد من أكثر أنواع السرطان انتشارا، وهو يتسبب سنوياً فى وفاة أكثر من 2000 بريطانى سنوياً، ويعرف العلاج باسم أوبديفو " Opdivo "، ويحتوى على المادة الفعالة "نيفوليوماب nivolumab ".

وكانت التجارب الإكلينيكية قد كشفت أنه يساهم فى تعزيز معدلات نجاة المرضى من الوفاة بسبب سرطان الجلد بنسبة 56%، وهو يزيد نظرياً من فرص بقائهم على قيد الحياة.

الجدير بالذكر أن هذا العقار يعتمد ما يعرف باسم العلاج المناعى "immunotherapy"، حيث يقوم بتحفيز الجسم وتعليمه كيفية مهاجمة الخلايا السرطانية وتدمير الأورام تمامًا.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى من شهر يوليو الجارى.