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«طرق دبي» تنفذ طرقاً داخلية في البرشاء

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«طرق دبي» تنفذ طرقاً داخلية في البرشاء «طرق دبي» تنفذ طرقاً داخلية في البرشاء

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة ترسية عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة البرشاء جنوب الثانية لاستكمال المرحلة الأولى من رصف الطرق الداخلية في منطقة البرشاء جنوب الأولى، وتبلغ تكلفة المشروع في المنطقتين 100 مليون درهم..

ويعد هذا المشروع ضمن الخطة الخمسية (2012 ـــ 2016) التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرصف الطرق الداخلية في عددٍ من المناطق السكنية في إمارة دبي، بتكلفة تقدر بنحو مليار درهم.

وقال مطر الطاير: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في منطقة البرشاء في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال طرق والإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، مشيراً إلى أن المشروع الجديد الذي سيبدأ العمل به في شهر أغسطس المقبل، يتضمن تنفيذ من الطرق الداخلية في منطقة البرشاء جنوب الثانية (المنطقة 671) بطول 16 كيلومتراً،..

حيث سيتم إنشاء وتعبيد شبكة الطرق الداخلية في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن تكملة إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار بالإضافة إلى أعمال تحسينات على شبكات الكهرباء والمياه وتركيب إنارة للشوارع بتقنية المؤشر الضوئي (LED)، وإنشاء ساحات مواقف عامة للمدارس والمساجد. وأضاف أن الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من رصف الطرق الداخلية في منطقة البرشاء جنوب الأولى وصلت لمرحلتها النهائية ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية شهر أغسطس المقبل.

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