97.4 % نسبة البلاغات المعلومة في شرطة دبي

ترأّس اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم نتائج الأداء للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الأول من عام 2015، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعقيد فهد المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة..

والعقيد عيد محمد بن ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، والمقدم عبد الله الخياط مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بالنيابة، ومديري مراكز الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

واطّلع اللواء المزينة على النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة لكل 100 ألف من السكان، في خفض معدلات الجريمة المقلقة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى البرامج التنفيذية لعمل الدوريات في جميع مناطق الاختصاص، والسعي إلى تطوير العمل الميداني التخصصي لرجل المباحث الجنائية..

إضافة إلى تحديث برامج وخطط وقائية تدعم فرق العمل في الإدارة وترتقي بعمل المراكز وتطور الموارد البشرية العاملة فيها، وتفعل عمل الدوريات في جميع مناطق إمارة دبي، حيث بلغت نسبة البلاغات المعلومة من إجمالي البلاغات 97,4% خلال الربع الأول من 2015، كما حققت نسبة 15.1% من البلاغات المقلقة لكل 100 ألف من السكان، بينما كان المستهدف 15.7% خلال الربع الفترة ذاتها.

أهداف ونتائج

وناقش اللواء المزينة مع الحضور خطط تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات ومراكز الشرطة في دبي، وآليات عملها وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص، وتشكيل فرق عمل فعالة، وتفعيل فرق العمل للحد من الجرائم والملاحقة الجنائية، كما استمع لشرح عن معدلات نمو الجريمة مقارنة بمعدلات النمو الأخرى، ومؤشرات الجرائم..

حيث بلغت الجريمة المقلقة نسبة 3.40% من إجمالي البلاغات الجنائية في الربع الأول من العام الجاري، من خلال عرض إحصائي يصنف الجرائم ومعدل كل جريمة، والقضايا المعلومة التي حققت نسباً مرتفعة في كشف غموضها خلال تلك الفترة،..

كما تم عرض عدد المقبوض عليهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى بعض الإنجازات والقضايا التي استطاع رجال التحريات فك رموزها. وناقش القائد العام لشرطة دبي خطة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري..

والخطط الاستراتيجية في تحقيق هدفها الأول وهو الوقاية والحد من الجريمة، والهدف الاستراتيجي الثاني بكشف الجريمة والقبض على مرتكبيها، والعمل على خفض معدلات الجريمة المقلقة، مشيداً بالرجال الساهرين على الأمن والاستقرار، ضمن عملهم الميداني الذي يعد الأساس في العمل الشرطي المحترف.

وتأتي هذه الاجتماعات لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم النتائج ربع السنوية، ضمن جدول زمني يشمل جميع الإدارات العامة، بحضور القائد العام أو نائبه، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية.