حمدان بن زايد يوجه بوضع خطط تعزز دور الهلال الأحمر محلياً

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تعزز دور الهيئة محلياً، وتفي بمتطلبات الشرائح المستهدفة من خدمات الهيئة في جميع مناطق الدولة في مختلف مجالات الدعم والمساندة.

وأكد أهمية تكثيف جهود الهيئة على الساحة المحلية، والعمل على ترقية برامج الهيئة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني داخل الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، بقصر النخيل مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة.

وشدد سموه على أهمية تبني الهيئة المبادرات الخلاقة التي تعمل على حشد تأييد الخيرين والمحسنين والهيئات والشركات لمصلحة برامج الهيئة المحلية، ونسج شراكات هادفة وبناءة معها، لدعم توجهات الهيئة الخيرية والإنسانية.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلاً، وتفعل آلياتها للنهوض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاته المختلفة.

ووقف مجلس الإدارة على البرامج التي تم تنفذيها خلال الفترة الماضية للمتأثرين من الأحداث في اليمن واللاجئين السوريين في دول الجوار، إلى جانب النازحين العراقيين في كردستان العراق.

من جانب آخر، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر وشركة أبوظبي للإعلام، تعنى بالتعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وقع المذكرة من جانب الهلال الأحمر الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، ومن جانب أبوظبي للإعلام محمد المحمود، العضو المنتدب لمجلس الإدارة.

وحددت بنود مذكرة التفاهم مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لخدمة أهدافهما المشتركة، خاصة في المجال الإنساني وتبادل المعلومات والخبرات والعمل على تطوير استراتيجية مشتركة، بما يخدم مسيرة دولة الإمارات على المستويين المحلي والدولي، ومشاركة الطرفين في تنفيذ برامج التثقيف المجتمعي والإنساني، والمشاركة في الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، وعقد الندوات والمحاضرات والورش وبرامج التدريب لتحسين أداء وفعالية الكوادر العاملة في الحقل الإنساني.