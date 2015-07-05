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تخفيضات منافذ البيع شكلية وتلاعب في الأسعار

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تخفيضات منافذ البيع شكلية وتلاعب في الأسعار تخفيضات منافذ البيع شكلية وتلاعب في الأسعار

أشار عدد من المستهلكين في رأس الخيمة بعد انتصاف شهر رمضان المبارك، إلى أن بعض التخفيضات التي تضمها منافذ البيع في رأس الخيمة شكلية، ولم يستفيدوا منها بالطريقة التي وصفتها وزارة الاقتصاد..

وأن الأسعار خاصة الخضراوات والفواكه مرتفعة قبل رمضان وبعد شهر رمضان المبارك، ورغم كل جهود إدارة حماية المستهلك إلا أن بعض منافذ البيع تقوم بالتحايل تحت غطاء العروض للتسويق لمنتجات راكدة أو التخلص من سلع قاربت على انتهاء الصلاحية.

عدم التزام

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد برأس الخيمة، أن الجولة التي قام بها في أسواق الخضار برأس الخيمة كشفت عن عدم التزام الكثير من المحال بضوابط حماية المستهلك مثل عرض الأسعار وتخفيضها، وعليه قام بمخالفة أكثر من 40 محلاً للخضار والفواكه..

مؤكداً أن الجولات التفتيشية سوف تستمر خلال عام 2015 بصورة مكثفة بصورة علنية وسرية عبر المتسوق السري، مبيناً أن وزارة الاقتصاد كانت ومازالت تقف مع المستهلك ضد أي ممارسات قد تضر به.

توجيه

وجه مدير إدارة حماية المستهلك برأس الخيمة المستهلكين بعض المنافذ إلى تخفيض بعض الأصناف من الخضار والفواكه مثل البطيخ من 4 دراهم إلى درهمين والطماطم وغيرها من الأصناف، داعياً الجمهور إلى التفاعل مع حملات الوزارة والتعامل بإيجابية ومسؤولية مع أي مخالفة عبر التواصل مع الأرقام المعروفة والمعلنة لحماية المستهلك ..

وتقديم شكوى بالمخالفة الخاصة بارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن رفع الأسعار ليس أمر شخصي يضر بصاحبه فقط، بل هو أمر يضر فئة كبيرة من أفراد المجتمع لابد من التعامل معها بوعي لردع أصحاب المطامع من استغلال المجتمع والأفراد.

تخفيضات شكلية

وقالت إيمان علي موظفة وربة منزل إن معظم التخفيضات التي تعرض شكلية ولم تخفض بصورة يستفيد منها المستهلك حتى في منافذ البيع الكبيرة، مؤكدة أن الأسعار كانت في الأصل مرتفعة.

وجاء شهر رمضان للترويج للأسعار الجديدة بثوب جديد حيث يتم عرض مجموعة من السلع مرتفعة السعر بسعر أقل يصل إلى سعرها الأصلي قبل الغلاء، الأمر الذي يجعل المستهلك يشعر بأنه قد قام بشراء سلعة منخفضة لكن في الحقيقة هو قد اشترى سلعة بنفس سعرها القديم.

تحايل تجاري

وبين أبو أمين موظف ورب أسرة في رأس الخيمة أن بعض منافذ البيع تقوم بعمل عروض على السلع الأقل شراء وأقل جودة للتسويق لها والتخلص منها، خاصة في المواد الاستهلاكية الأكثر طلباً كالأرز والزيت، حيث قرر أن لا يشتري هذه المواد إلا في شهر رمضان للاستفادة من العروض لكنه فوجئ بأن الصنف الذي يشتريه بصورة دائمة ليس عليه عرض والعرض على منتج أقل جودة منه.

رقابة أكبر

وشكر محمد عبدالله رب أسرة كبيرة وزارة الاقتصاد على جهودها التي تبذلها في شهر رمضان مؤكداً أن بعض الممارسات لا تلغي الجهود الواضحة والضغط على منافذ البيع التي تقدم العديد من الخيارات النوعية رغم تواجد بعض الممارسات التي لا تخلو من التحايل، مطالباً الوزارة بإنزال عقوبات أكبر من الحالية على المنافذ غير الملتزمة أو التي تتحايل خاصة تلك التي تقوم بعمل عروض على منتجات قاربت على انتهاء الصلاحية.

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