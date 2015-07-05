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المطروشي يشارك رجال الإطفاء المناوبين إفطارهم في مواقع العمل

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المطروشي يشارك رجال الإطفاء المناوبين إفطارهم في مواقع العمل المطروشي يشارك رجال الإطفاء المناوبين إفطارهم في مواقع العمل

شارك اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي، رجال الإطفاء والإنقاذ في مركز الراشدية إفطارهم، ضمن جولته الرمضانية لمشاركة رجال الإطفاء والإنقاذ المناوبين إفطارهم في مواقع عملهم.

وخلال كلمة توجيهية لهم، أكد أهمية العمل في خدمة الجميع من دون استثناء، واليقظة الفائقة في شهر رمضان، حيث يتميز بوجود أوقات يتزايد فيها استخدام مصادر النار في المنازل والمطابخ والمطاعم، ويجتمع فيه الناس في أماكن عامة أو في المنازل بأعداد كبيرة، ما يستدعي المزيد من معالجة أسباب الخطر..

مشيراً إلى أن مهنة الإطفاء والإنقاذ ذات طبيعة إنسانية ومهام فائقة الخطورة، ما يستلزم درجات عالية من الاستعداد الميداني والتدريب التخصصي، لتحقيق أفضل النتائج في مواجهة الحوادث وعمليات الإنقاذ. وحث الجميع على المثابرة والعمل الدؤوب، وفق أرقى معايير السلامة والمكافحة العالمية.

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