منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار سلطان بن حمدان

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، مأدبة الإفطار التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، تكريماً لسموه في استراحة غابة أبومريخة.

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية في فضائل شهر رمضان المبارك الذي يحث على تعزيز التواصل بين الأسر والأهل والأصدقاء، ويزيد من أواصر المحبة والتراحم في ما بينهم.

حضر المأدبة الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.