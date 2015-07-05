الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بقصر الزاهر أول من أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي.

ومحمد رضا فياض سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدولة ومصطفى ليفينت بيلغن سفير الجمهورية التركية وجون بول تارود كوبورن سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة ومحمود العسماوي الممثل القيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة لدى الدولة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الامارات بمزيد من الرفاهية والتقدم والازدهار والامن والاستقرار.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني في عجمان ومدراء الادارات ورؤساء الاقسام وكبار الضباط وزايد سعيد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للمحامين والقانونين وأعضاء المجلس وعدد من المحامين والقانونين.

كما تلقى سموهما تهاني جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك من أعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل ورجال الاعمال والتجار وأصحاب ومدراء الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، حيث دعا الجميع المولى عز وجل أن يعم الأمن والسلام على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميرى وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة .

ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مساء امس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في قصره حيث تبادلا التهاني والتبريكات بشهر رمضان الكريم.

من جهة اخرى استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وبحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة وعددا من كبار المسؤولين في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف وبعض المؤسسات الدينية والحكومية والاكاديمية بالدولة.

ورحب معاليه بضيوف صاحب السمو رئيس الدولة الذين يزورون الدولة لإحياء ليالي الشهر الكريم وتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة . كما تناول الجميع طعام الافطار.