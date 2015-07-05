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النساء بعد سن اليأس أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية

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النساء بعد سن اليأس أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية النساء بعد سن اليأس أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية
يعتبر سن اليأس عادة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، نظراً لانخفاض هرمون الاستروجين، ومع ذلك، كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء بعد سن اليأس لديهن مخاطر أقل للوفاة بسبب النوبات القلبية مقارنةً بالرجال من أعمار مماثلة.

وقالت الباحثة الرئيسية للدراسة الدكتورة كاثرين كيم، وهى أستاذة الطب فى جامعة ميشيغان فى آن أربور، أن النساء لديهن انخفاض فى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الرجال، حتى بعد انقطاع الطمث.

لكن وجد الباحثون أن النساء البيض أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بالمقارنة مع الرجال البيض فى نفس العمر، أما المرأة السوداء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بالمقارنة مع الرجال السود.

ووجدت الدراسة أن النساء البيض اللاتى تعرضن لانقطاع الطمث الطبيعى كانت لديهن انخفاض بنسبة 55٪ من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية غير المميتة ومشاكل القلب الأخرى بالمقارنة مع الرجال البيض.

وقد نشرت الدراسة فى عدد يوليو من مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، ويُعتقد أن تكون أول دراسة قارنت بين الرجال والنساء، وكيف يؤثر انقطاع الطمث على خطر الإصابة بأمراض القلب.

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مصر 365