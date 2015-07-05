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' ريكورد ' تسخر من شيكابالا بسبب عمر جابر وطارق يحيي

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' ريكورد ' تسخر من شيكابالا بسبب عمر جابر وطارق يحيي ' ريكورد ' تسخر من شيكابالا بسبب عمر جابر وطارق يحيي

سخرت صحيفة ريكورد البرتغالية من محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق بعدما نشر صورة تجمعه مع عمر جابر لاعب الزمالك وطارق يحيي المدير الفني للإسماعيلي.

شيكابالا انتقل من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة في الساعات بل الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير 2014.

إلا أن اللاعب امتنع عن الانضمام إلى النادي البرتغالي بعد عودته إلى للانضمام إلى قائمة لخوض مباراتي تونس والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا التي فشل المنتخب في التأهل لها.

ونشر شيكابالا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) صورة تجمعه بعمر جابر وطارق يحيي قبل أن تنشرها الصحيفة البرتغالية وتسخر من لاعب لشبونة.

وكتبت ريكورد تعقيبا على صورة شيكابالا: "ما يقرب من عام كامل من الضياع .. شيكابالا ينشر صورة له مع أصدقائه!".

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فيديو اليوم السابع

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