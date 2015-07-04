ضبط 12965 طن زيوت طعام داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مصنع تعبئة زيوت الطعام "بدون ترخيص" والكائن بقرية نتما مركز كوم حمادة لقيامة بإدارة المصنع بدون ترخيص وقيامه بتعبئة زيوت فى عبوات مقلدة لشركات معروفة وتم ضبط كمية (12965) طن زيوت طعام، عدد (24600) كارتونة فارغة، (10920) زجاجة فارغة ومعدات التعبئة وجار تحرير المحضر اللازم.