دراسة أمريكية: القيلولة تعزز إنتاجية العمال وتخفف إحباطهم

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن أخذ قيلولة أثناء العمل قد تساعد العمال على أن يكونوا أكثر إنتاجية.

ووجدت الدراسة التى أجرتها جامعة ميشيجان، أن القيلولة خلال النهار يمكن أن تخفف الإحباط، وتساعد على تهدئة السلوك المتهور مع زيادة السلامة فى مكان العمل.

وقالت مؤلفة الدراسة جنيفر جولديسمد، أستاذه علم النفس فى جامعة ميشيجان، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن القيلولة قد تكون مفيدة للأشخاص الذين هم بحاجة إلى البقاء مستيقظين لفترات طويلة من الزمن من خلال تعزيز القدرة على المثابرة من خلال المهام الصعبة أو المحبطة.

ولاحظ الباحثون أن عددا متزايدا من الناس لا يحصلون على النوم الكافى لليلة كاملة، والذى يمكن أن يؤثر سلبا على مستوى الطاقة، ومدى الاهتمام والذاكرة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 40 شخصا، أن أولئك الذين حصلوا على القيلولة كانوا أكثر صبرا، وانفقوا المزيد من الوقت فى محاولة حل المشاكل من أولئك الذين لم يحصلوا على ساعة من الراحة.

وقال الباحثون نتائجهم تدعم الدراسات السابقة التى وجدت إن الحرمان من النوم يجعل من الصعب السيطرة على ردود الأفعال السلبية.