أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المصابون بأورام المخ يعيشون حياة أطول باستخدام العلاج الكيميائى

Google+ Print
المصابون بأورام المخ يعيشون حياة أطول باستخدام العلاج الكيميائى المصابون بأورام المخ يعيشون حياة أطول باستخدام العلاج الكيميائى
كشفت دراسة علمية حديثة أن البالغين المصابين بأورام الدماغ بدرجة منخفضة، والمعروفة باسم الاورام الدبقية، يعيشون حياة أطول باستخدام العلاج الكيميائى بالمقارنة بالعلاجات الأخرى.

وأوضح الباحثون أن الأورام الدبقية هى أورام تنمو ببطء ولكنها مميتة.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا فى سان دييجو، أن طرق التعامل مع هذه الأورام مثيرة للجدل، حيث إنه ليس هناك اجماع حول ما إذا كان أو متى يتم استخدام الإشعاع أو الجراحة أو العلاج الكيميائى.

ووجد كبير معدى الدراسة الدكتور كلارك تشن، نائب رئيس البحوث والتطوير الأكاديمى فى جراحة المخ والأعصاب، أن متوسط بقاء المرضى على قيد الحياة الذين يعانون من الأورام الدبقية ارتفع إلى 57 شهرا فى عام 2010، من 44 شهرا فى عام 1999.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتيجة تظهر لأول مرة زيادة فى البقاء على قيد الحياة من بين هؤلاء المرضى، لافتين إلى أن العلاج الكيميائى كان أكثر فعالية، حيث لعب دوراً هاماً فى زيادة متوسط البقاء على قيد الحياة لهؤلاء المرضى.
>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365