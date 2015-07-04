المصابون بأورام المخ يعيشون حياة أطول باستخدام العلاج الكيميائى

كشفت دراسة علمية حديثة أن البالغين المصابين بأورام الدماغ بدرجة منخفضة، والمعروفة باسم الاورام الدبقية، يعيشون حياة أطول باستخدام العلاج الكيميائى بالمقارنة بالعلاجات الأخرى.

وأوضح الباحثون أن الأورام الدبقية هى أورام تنمو ببطء ولكنها مميتة.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا فى سان دييجو، أن طرق التعامل مع هذه الأورام مثيرة للجدل، حيث إنه ليس هناك اجماع حول ما إذا كان أو متى يتم استخدام الإشعاع أو الجراحة أو العلاج الكيميائى.

ووجد كبير معدى الدراسة الدكتور كلارك تشن، نائب رئيس البحوث والتطوير الأكاديمى فى جراحة المخ والأعصاب، أن متوسط بقاء المرضى على قيد الحياة الذين يعانون من الأورام الدبقية ارتفع إلى 57 شهرا فى عام 2010، من 44 شهرا فى عام 1999.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتيجة تظهر لأول مرة زيادة فى البقاء على قيد الحياة من بين هؤلاء المرضى، لافتين إلى أن العلاج الكيميائى كان أكثر فعالية، حيث لعب دوراً هاماً فى زيادة متوسط البقاء على قيد الحياة لهؤلاء المرضى.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".