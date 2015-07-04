سامح عاشور من الإسكندرية: "اللى هيطول إيده على المحامين هنقطعها"

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه بفضل تكاتف جميع المحامين على مستوى الجمهورية ما كان "الانتصار الكبير" للمحامين بعد واقعة ضرب محام فى أحد اقسام الشرطة، وتابع: "لأول مرة فى تاريخ مصر ونقابة المحامين استطاعت النقابة إعادة صياغة العلاقة بين المحامين والشرطة ، والتى وصلت للاعتذار من رئيس الجمهورية".

وحذر نقيب المحامين، خلال مؤتمر نقابة المحامين بالإسكندرية المنعقد بقاعة ميراج بالداون تاون،

>من يتطاول على المحامين فى أقسام الشرطة قائلاً "اللى هيطول إيده على المحامين هنقطعها"، مطالباً نقيب المحامين بالإسكندرية بالتواصل الدائم مع مدير الأمن ومأمورى الأقسام لمتابعة سير العمل والوقوف حائط سد على المخالفين.

وأضاف "عاشور" أنه أيضاً سيحاسب المحامين المخطئين والمتجاوزين وكل من يقحم النقابة فى معارك لا فائدة لها يستم فصله نهائياً قائلا: "لا يليق بالمحامى أن يضبط بأقراص مخدرة، ومن يخطئ هنبتره ونحاسبه حساب عسير.. وعشان تبقا باشا والناس تحترمك لازم تتصرف زى البشوات".

-بدء مؤتمر نقابة المحامين بالإسكندرية بحضور سامح عاشور

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